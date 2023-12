TV Lisitings

Watch Luton v Newcastle Live TV – These global Saturday channel listings

Around the world, here are the channels you can watch Luton v Newcastle Live TV.

The global TV listings are featured below for local (to you) coverage on Saturday (3pm (UK) kick-off).

Eddie Howe and his Newcastle United players looking to bounce back after Tuesday night’s cup exit at Chelsea.

Global listings courtesy of LivesoccerTV:

Albania SuperSport 3 Digitalb

Algeria beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 2TOD

Angola DStv NowSuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Anguilla Csport.tv

Antigua and Barbuda Csport.tv

Argentina Star+

Aruba Csport.tv

Australia Optus Sport

Austria Sky Sport Mix

Azerbaijan AZ Sport 7

Bahamas Csport.tv

Bahrain beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 2TOD

Bangladesh Star Sports Select HD2

Barbados Csport.tv

Belgium Play SportsPlay Sports 2

Belize Paramount+

Benin Canal+ Sport 4 AfriqueSuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2

Bhutan Star Sports Select HD2

Bolivia Star+

Bosnia and Herzegovina Moja TV

Botswana SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Variety 2

Brazil ESPN4Star+

British Virgin Islands Csport.tv

Brunei Astro Go

Bulgaria Diema Sport 3Play Diema Xtra

Burkina Faso DStv NowSuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 Afrique

Burundi Canal+ Sport 4 AfriqueSuperSport Variety 2DStv NowSuperSport MaXimo 1

Cameroon DStv NowSuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 Afrique

Canada fuboTV Canada

Cape Verde DStv NowSuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 AfriqueSuperSport Variety 2

Cayman Islands Csport.tv

Central African Republic SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 Afrique

Chad Canal+ Sport 4 AfriqueSuperSport MaXimo 1DStv NowbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 2SuperSport Variety 2TOD

Chile Star+

China MiguiQiyiQQ Sports Live

Cocos Islands Sky Sport NOW

Colombia Star+

Comoros SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Congo Canal+ Sport 4 AfriqueDStv NowSuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Congo DR SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Cook Islands Sky Sport 2 NZ

Costa Rica Paramount+

Cote D’Ivoire SuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 AfriqueDStv NowSuperSport Variety 2

Croatia Arena Sport 2 Croatia

Cyprus Cytavision on the GoCytavision Sports 5

Czech Republic SkylinkCanal+ Sport 4

Denmark Viaplay DenmarkTV3 Sport

Djibouti beIN SPORTS CONNECTSuperSport Variety 2beIN Sports HD 2Canal+ Sport 4 AfriqueTODSuperSport MaXimo 1DStv Now

Dominica Csport.tv

Dominican Republic Paramount+Csport.tv

Ecuador Star+

Egypt TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 2

El Salvador Paramount+

Equatorial Guinea SuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 AfriqueDStv NowSuperSport Variety 2

Eritrea SuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2DStv Now

Estonia Viaplay Estonia

Ethiopia SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1DStv Now

Fiji Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

Finland V Sport 1 FinlandV Sport FootballElisa Viihde Viaplay

France Canal+ Sport360

Gabon DStv NowSuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 AfriqueSuperSport Variety 2

Gambia SuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2DStv NowCanal+ Sport 4 Afrique

Georgia Setanta Sports 3 Georgia

Germany Sky Sport Mix

Ghana Canal+ Sport 4 AfriqueSuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2DStv Now

Greece Nova Sports 2

Grenada Csport.tv

Guatemala Paramount+

Guinea DStv NowCanal+ Sport 4 AfriqueSuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2

Guinea-Bissau SuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 AfriqueDStv NowSuperSport Variety 2

Honduras Paramount+

Hong Kong 622 Now Premier League 2Now ENow Player

Hungary Match4

Iceland SíminnSport 2

India Star Sports Select 2Hotstar VIPJioTVStar Sports Select HD2

Indonesia Vidio

International Sport 24 Extra

Iraq TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 2

Ireland Talksport 2 Radio UK

Israel Sport 1

Jamaica Csport.tv

Jordan TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 2

Kazakhstan Setanta Sports Kazakhstan

Kenya DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2

Kiribati Sky Sport 2 NZSky Sport NOW

Korea Republic SPOTV ON 2

Kosovo SuperSport Kosova 3

Kuwait beIN Sports HD 2TODbeIN SPORTS CONNECT

Latvia Viaplay Latvia

Lebanon beIN Sports HD 2TODbeIN SPORTS CONNECT

Lesotho DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2

Liberia DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2

Libya beIN Sports HD 2beIN SPORTS CONNECTTOD

Lithuania Viaplay Lithuania

Macau iQiyi

Madagascar SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1DStv Now

Malawi DStv NowSuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Malaysia Astro GoAstro SuperSport 3sooka

Maldives Star Sports Select HD2

Mali DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2Canal+ Sport 4 Afrique

Malta GO TV AnywhereTSN7 Malta

Marshall Islands Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

Mauritania beIN Sports HD 2DStv NowSuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 AfriquebeIN SPORTS CONNECTSuperSport Variety 2TOD

Mauritius SuperSport Variety 2DStv NowSuperSport MaXimo 1

Mayotte SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Mexico Paramount+

Montenegro Arena Sport 1 Serbia

Montserrat Csport.tv

Morocco beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 2

Mozambique DStv NowSuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Namibia SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1DStv Now

Nauru Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

Nepal Star Sports Select HD2

Netherlands Viaplay Netherlands

New Zealand Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

Nicaragua Paramount+

Niger SuperSport Variety 2Canal+ Sport 4 AfriqueSuperSport MaXimo 1DStv Now

Nigeria Canal+ Sport 4 AfriqueSuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Niue Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

North Macedonia MaxTV GoArena Sport 1 Serbia

Norway Viaplay NorwayV Sport Premier League 1

Oman beIN Sports HD 2beIN SPORTS CONNECTTOD

Pakistan Star Sports Select HD2

Palau Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

Palestine TODbeIN Sports HD 2beIN SPORTS CONNECT

Panama Paramount+Csport.tv

Paraguay Star+

Peru Star+

Philippines Setanta Sports

Poland Viaplay Poland

Portugal DAZN PortugalEleven Sports 4 Portugal

Qatar beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 2

Reunion SuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2

Romania Orange TV GoPrima Sport 5Digi OnlineOrange Sport 4 RomaniaDigi Sport 3 Romania

Rwanda SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 Afrique

Saint Helena SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Saint Kitts and Nevis Csport.tv

Saint Lucia Csport.tv

Saint Vincent and the Grenadines Csport.tv

Samoa Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

Sao Tome And Principe SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Saudi Arabia beIN Sports HD 2TODbeIN SPORTS CONNECT

Senegal DStv NowSuperSport Variety 2Canal+ Sport 4 AfriqueSuperSport MaXimo 1

Serbia Arena Sport 1 Serbia

Seychelles DStv NowCsport.tvSuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Sierra Leone SuperSport Variety 2Canal+ Sport 4 AfriqueDStv NowSuperSport MaXimo 1

Singapore StarHub TV+

Slovakia SkylinkCanal+ Sport 4

Slovenia Arena Sport 3 Slovenia

Solomon Islands Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

Somalia SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 2

South Africa SuperSport MaXimo 1DStv AppSuperSport Variety 3

South Sudan beIN SPORTS CONNECTDStv NowbeIN Sports HD 2TOD

Spain DAZN 2Movistar+DAZN Spain

Sri Lanka Star Sports Select HD2

Sudan DStv NowSuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 2beIN SPORTS CONNECTSuperSport Variety 2TOD

Swaziland SuperSport Variety 2DStv NowSuperSport MaXimo 1

Sweden V Sport FootballViaplay Sweden

Switzerland Sky Sport Mix

Syria TODbeIN Sports HD 2beIN SPORTS CONNECT

Taiwan eltaott.tv

Tanzania DStv NowSuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1

Thailand True Premier Football HD 3True ID

Togo SuperSport Variety 2SuperSport MaXimo 1Canal+ Sport 4 AfriqueDStv Now

Tonga Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

Trinidad and Tobago Csport.tv

Tunisia beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 2

Turkey beIN CONNECT TurkeybeIN Sports 4 TurkeyTOD

Turks and Caicos Islands Csport.tv

Tuvalu Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

Uganda SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Variety 2

United Arab Emirates beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 2TOD

United Kingdom Talksport 2 Radio UK

United States nbcsports.comUNIVERSO NOWUNIVERSOUSA NetworkTelemundo Deportes En VivoNBC Sports App

Uruguay Star+

Vanuatu Sky Sport NOWSky Sport 2 NZ

Venezuela Star+

Vietnam VTVcab ONON Sports HD

Yemen TODbeIN Sports HD 2beIN SPORTS CONNECT

Zambia SuperSport MaXimo 1SuperSport Variety 2

Zimbabwe SuperSport Variety 2DStv NowSuperSport MaXimo 1

(*If you don’t see your country listed – You can email info@livesoccertv.com and ask them whether there is a channel showing Luton v Newcastle live TV, or if they have their info wrong on any country/channel, please let them know via that email address)