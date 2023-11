News

Watch Newcastle v Arsenal Live TV – These global Saturday channel listings

Around the world, here are the channels you can watch Newcastle v Arsenal Live TV.

The global TV listings are featured below for local (to you) coverage on Saturday (5.30pm (UK) kick-off).

Eddie Howe and his Newcastle United players looking to build on an excellent last two months, which have featured wins over Man U, Crystal Palace, PSG, Brentford, Manchester City, Burnley and Sheffield United, as well as draws away at Wolves, West Ham and AC Milan, only that defeat to Dortmund a real setback (with twenty seven goals scored and only six conceded in these last eleven matches).

Global listings courtesy of LivesoccerTV:

Albania SuperSport 3 Digitalb

Algeria TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports EnglishbeIN Sports HD 1

American Samoa Premier League TV

Andorra Canal+ Foot

Angola DStv NowSuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

Anguilla Csport.tv

Antigua and Barbuda Csport.tv

Argentina Star+

Armenia FAST TVSetanta Sports 1Fast Sports 2

Aruba Csport.tv

Australia Optus Sport

Austria Sky GoSky Sport Premier League

Azerbaijan Setanta Sports 1

Bahamas Csport.tv

Bahrain beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 1TODbeIN Sports English

Bangladesh Star Sports Select HD1Star Sports 3 Asia

Barbados Csport.tv

Belarus Setanta Sports 1

Belgium VOOsport World 1Play Sports 2Play Sports

Belize Paramount+

Benin Canal+ Sport 3 AfriqueSuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

Bhutan Star Sports Select HD1Star Sports 3 Asia

Bolivia Star+

Bosnia and Herzegovina Moja TVArena Sport 1P

Botswana SuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2DStv Now

Brazil Star+

British Virgin Islands Csport.tv

Brunei Astro Go

Bulgaria Diema Sport 2Play Diema Xtra

Burkina Faso SuperSport Premier League ROADStv NowSuperSport MaXimo 2Canal+ Sport 3 Afrique

Burundi DStv NowSuperSport Premier League ROACanal+ Sport 3 AfriqueSuperSport MaXimo 2

Cameroon Canal+ Sport 3 AfriqueDStv NowSuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

Canada fuboTV Canada

Cape Verde SuperSport MaXimo 2DStv NowCanal+ Sport 3 AfriqueSuperSport Premier League ROA

Cayman Islands Csport.tv

Central African Republic SuperSport Premier League ROACanal+ Sport 3 AfriqueSuperSport MaXimo 2

Chad SuperSport Premier League ROATODDStv NowbeIN Sports EnglishSuperSport MaXimo 2beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 1Canal+ Sport 3 Afrique

Chile Star+

China iQiyiMiguQQ Sports Live

Cocos Islands Sky Sport Premier LeagueSky Sport NOW

Colombia Star+

Comoros SuperSport MaXimo 2SuperSport Premier League ROA

Congo Canal+ Sport 3 AfriqueSuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2DStv Now

Congo DR SuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

Costa Rica Paramount+

Cote D’Ivoire DStv NowCanal+ Sport 3 AfriqueSuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

Croatia Arena Sport 3 Croatia

Cyprus Cytavision on the GoCytavision Sports 3

Czech Republic SkylinkCanal+ Sport

Denmark Viaplay DenmarkTV3 MAX

Djibouti DStv NowbeIN Sports HD 1TODbeIN SPORTS CONNECTCanal+ Sport 3 AfriqueSuperSport MaXimo 2beIN Sports EnglishSuperSport Premier League ROA

Dominica Csport.tv

Dominican Republic Paramount+Csport.tv

Ecuador Star+

Egypt beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishTODbeIN SPORTS CONNECT

El Salvador Paramount+

Equatorial Guinea Canal+ Sport 3 AfriqueSuperSport MaXimo 2DStv NowSuperSport Premier League ROA

Eritrea SuperSport Premier League ROADStv NowSuperSport MaXimo 2

Estonia Setanta Sports 1Viaplay Estonia

Ethiopia SuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2DStv Now

Fiji Sky Sport NOWSky Sport Premier LeaguePremier League TV

Finland V Sport PremiumElisa Viihde Viaplay

France Canal+ Foot

Gabon DStv NowSuperSport MaXimo 2Canal+ Sport 3 AfriqueSuperSport Premier League ROA

Gambia DStv NowSuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2Canal+ Sport 3 Afrique

Georgia Setanta Sports 1Setanta Sports Georgia

Germany Sky GoSky Sport Premier LeagueWOW

Ghana SuperSport MaXimo 2SuperSport Premier League ROACanal+ Sport 3 AfriqueDStv Now

Greece Nova Sports Premier League

Grenada Csport.tv

Guatemala Paramount+

Guinea SuperSport MaXimo 2Canal+ Sport 3 AfriqueDStv NowSuperSport Premier League ROA

Guinea-Bissau SuperSport MaXimo 2DStv NowSuperSport Premier League ROACanal+ Sport 3 Afrique

Honduras Paramount+

Hong Kong Now E620 Now Premier League TV621 Now Premier League 1Now Player

Hungary TV2 PlaySpíler1

Iceland SíminnSport

India Hotstar VIPStar Sports Select HD1Star Sports Select 1Star Sports 3 AsiaJioTV

Indonesia Vidio

Iran beIN Sports EnglishTODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 1

Iraq beIN Sports HD 1beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports English

Ireland Sky Sports Main EventSky Sports Premier LeagueSky Ultra HDBBC Radio 5 LiveSKY GO Extra

Israel Sport 1

Italy SKY Go ItaliaNOW TVSky Sport Uno

Jamaica Csport.tv

Japan AbemaTV

Jordan TODbeIN Sports EnglishbeIN Sports HD 1beIN SPORTS CONNECT

Kazakhstan Setanta Sports 1

Kenya SuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2DStv Now

Kiribati Sky Sport NOWSky Sport Premier League

Kosovo SuperSport Kosova 3ArtMotion

Kuwait beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishTODbeIN SPORTS CONNECT

Kyrgyzstan Setanta Sports 1

Latvia Setanta Sports 1Viaplay Latvia

Lebanon TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports EnglishbeIN Sports HD 1

Lesotho SuperSport Premier League ROADStv NowSuperSport MaXimo 2

Liberia SuperSport MaXimo 2SuperSport Premier League ROADStv Now

Libya beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports EnglishbeIN Sports HD 1

Lithuania Viaplay LithuaniaSetanta Sports 1

Macau iQiyi

Madagascar SuperSport Premier League ROADStv NowSuperSport MaXimo 2

Malawi DStv NowSuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

Malaysia sookaAstro SuperSport 3Astro Go

Maldives Star Sports Select HD1Star Sports 3 Asia

Mali SuperSport MaXimo 2SuperSport Premier League ROADStv NowCanal+ Sport 3 Afrique

Malta TSN2 Malta

Marshall Islands Sky Sport Premier LeagueSky Sport NOW

Mauritania beIN Sports EnglishCanal+ Sport 3 AfriqueSuperSport MaXimo 2beIN Sports HD 1TODSuperSport Premier League ROAbeIN SPORTS CONNECTDStv Now

Mauritius SuperSport MaXimo 2DStv NowSuperSport Premier League ROA

Mayotte SuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

Mexico Paramount+

Moldova Setanta Sports 1

Montenegro Arena 3 Premium

Montserrat Csport.tv

Morocco beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishTODbeIN SPORTS CONNECT

Mozambique SuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2DStv Now

Namibia DStv NowSuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

Nauru Sky Sport Premier LeagueSky Sport NOW

Nepal Star Sports Select HD1Star Sports 3 Asia

Netherlands Viaplay Netherlands

New Zealand Sky Sport Premier LeagueSky Sport NOW

Nicaragua Paramount+

Niger SuperSport Premier League ROACanal+ Sport 3 AfriqueSuperSport MaXimo 2DStv Now

Nigeria SuperSport Premier League NigeriaDStv NowSuperSport MaXimo 2Canal+ Sport 3 Afrique

Niue Sky Sport NOWSky Sport Premier League

North Macedonia Arena 3 Premium

Norway V Sport Premier LeagueViaplay Norway

Oman beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishTODbeIN SPORTS CONNECT

Pakistan Star Sports Select HD1Star Sports 3 Asia

Palau Sky Sport Premier LeagueSky Sport NOW

Palestine beIN Sports EnglishTODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 1

Panama Csport.tvParamount+

Paraguay Star+

Peru Star+

Philippines Setanta Sports

Poland Canal+ Sport OnlineViaplay PolandCanal+ Sport 2 Poland

Portugal DAZN PortugalEleven Sports 1 Portugal

Qatar beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 1beIN Sports EnglishTOD

Reunion SuperSport MaXimo 2SuperSport Premier League ROA

Romania Digi Sport 3 RomaniaOrange TV GoDigi OnlinePrima Sport 2Prima PlayOrange Sport 4 Romania

Rwanda SuperSport MaXimo 2Canal+ Sport 3 AfriqueSuperSport Premier League ROA

Saint Helena SuperSport MaXimo 2SuperSport Premier League ROA

Saint Kitts and Nevis Csport.tv

Saint Lucia Csport.tv

Saint Vincent and the Grenadines Csport.tv

Samoa Sky Sport NOWSky Sport Premier LeaguePremier League TV

Sao Tome And Principe SuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

Saudi Arabia TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 1

Senegal Canal+ Sport 3 AfriqueSuperSport Premier League ROADStv NowSuperSport MaXimo 2

Serbia Arena 3 Premium

Seychelles Csport.tvSuperSport MaXimo 2DStv NowSuperSport Premier League ROA

Sierra Leone SuperSport MaXimo 2DStv NowSuperSport Premier League ROACanal+ Sport 3 Afrique

Singapore 221 Hub Premier 1222 Hub Premier 2StarHub TV+

Slovakia Canal+ SportSkylink

Slovenia Arena Sport 1 Premium

Solomon Islands Sky Sport NOWSky Sport Premier League

Somalia SuperSport MaXimo 2TODSuperSport Premier League ROAbeIN Sports EnglishbeIN Sports HD 1beIN SPORTS CONNECT

South Africa SuperSport Premier LeagueSuperSport MaXimo 2DStv App

South Sudan beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 1DStv NowTOD

Spain Movistar+DAZN 1DAZN Spain

Sri Lanka Star Sports 3 AsiaStar Sports Select HD1

Sudan beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTTODSuperSport MaXimo 2DStv NowSuperSport Premier League ROA

Swaziland SuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2DStv Now

Sweden V Sport PremiumViaplay Sweden

Switzerland Sky Sport Premier League

Syria beIN Sports HD 1TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports English

Taiwan eltaott.tvELTA Sports 2

Tajikistan Setanta Sports 1

Tanzania DStv NowSuperSport MaXimo 2SuperSport Premier League ROA

Thailand True Premier Football HD 1True IDTrue Premier Football HD 2

Togo SuperSport Premier League ROACanal+ Sport 3 AfriqueSuperSport MaXimo 2DStv Now

Tonga Sky Sport Premier LeagueSky Sport NOWPremier League TV

Trinidad and Tobago Csport.tv

Tunisia TODbeIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 1

Turkey TODbeIN CONNECT TurkeybeIN Sports 3 Turkey

Turkmenistan Setanta Sports 1

Turks and Caicos Islands Csport.tv

Tuvalu Sky Sport Premier LeagueSky Sport NOW

Uganda DStv NowSuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

United Arab Emirates TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 1beIN Sports English

United Kingdom SKY GO ExtraSky Ultra HDSky Sports Main EventSky Sports Premier LeagueBBC Radio 5 Live

United States Telemundo Deportes En VivoPeacockSiriusXM FCNBCUNIVERSO NOWUNIVERSO

Uruguay Star+

Uzbekistan Setanta Sports 1

Vanuatu Premier League TVSky Sport Premier LeagueSky Sport NOW

Venezuela Star+

Vietnam VieONK+ SPORT 1

Yemen TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Zambia SuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2

Zimbabwe SuperSport Premier League ROASuperSport MaXimo 2DStv Now

(*If you don’t see your country listed – You can email info@livesoccertv.com and ask them whether there is a channel showing Newcastle v Arsenal live TV, or if they have their info wrong on any country/channel, please let them know via that email address)