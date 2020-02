News

Watch Newcastle v Burnley Live TV – The global channel listings for Saturday

Around the world, here are the channels you can watch Newcastle v Burnley Live TV.

The global TV listings are featured below for local (to you) coverage on Saturday (3pm (UK) kick-off).

Newcastle looking to bounce back from a dismal run of only one win in nine Premier League matches.

Listings courtesy of LiveSoccerTV:

Algeria beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Angola DStv Now, SuperSport 4 Africa

Argentina ESPN Play Sur

Aruba RUSH

Australia Optus Sport

Bahamas RUSH

Bahrain beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Barbados RUSH

Benin SuperSport 4 Africa

Bermuda RUSH

Bolivia ESPN Play Sur

Botswana SuperSport 4 Africa, DStv Now

Brazil DAZN

British Virgin Islands RUSH

Brunei Astro Go

Burkina Faso SuperSport 4 Africa, DStv Now

Burundi SuperSport 4 Africa, DStv Now

Cameroon SuperSport 4 Africa, DStv Now

Canada DAZN

Cape Verde SuperSport 4 Africa, DStv Now

Cayman Islands RUSH

Central African Republic SuperSport 4 Africa

Chad beIN SPORTS CONNECT, SuperSport 4 Africa, beIN Sports HD 8, DStv Now

Chile ESPN Play Sur

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia ESPN Play Sur

Comoros SuperSport 4 Africa

Congo DStv Now, SuperSport 4 Africa

Costa Rica Sky HD

Cote D’Ivoire SuperSport 4 Africa, DStv Now

Curacao RUSH

Djibouti beIN SPORTS CONNECT, SuperSport 4 Africa, DStv Now, beIN Sports HD 8

Dominica RUSH

Dominican Republic Sky HD, RUSH

Ecuador ESPN Play Sur

Egypt beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

El Salvador Sky HD

Equatorial Guinea DStv Now, SuperSport 4 Africa

Eritrea SuperSport 4 Africa, DStv Now

Ethiopia SuperSport 4 Africa, DStv Now

French Guiana RUSH

Gabon SuperSport 4 Africa, DStv Now

Gambia DStv Now, SuperSport 4 Africa

Ghana SuperSport 4 Africa, DStv Now

Grenada RUSH

Guadeloupe RUSH

Guatemala Sky HD

Guinea DStv Now, SuperSport 4 Africa

Guinea-Bissau DStv Now, SuperSport 4 Africa

Guyana RUSH

Haiti RUSH

Honduras Sky HD

Hong Kong Now Player, 623 Now Premier League 3, Now E

Indonesia Mola TV

International TalkSport Radio World

Iran beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Ireland Clarets Player, Premier Sports ROI 1

Jamaica RUSH

Japan DAZN

Jordan beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Kenya SuperSport 4 Africa, DStv Now

Kuwait beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Lebanon beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Lesotho SuperSport 4 Africa, DStv Now

Liberia SuperSport 4 Africa, DStv Now

Libya beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Madagascar DStv Now, SuperSport 4 Africa

Malawi DStv Now, SuperSport 4 Africa

Malaysia Astro Go, Astro Supersport

Mali SuperSport 4 Africa, DStv Now

Martinique RUSH

Mauritania DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Mauritius SuperSport 4 Africa, DStv Now

Mexico Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Mongolia SPS HD

Montserrat RUSH

Morocco beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Mozambique DStv Now, SuperSport 4 Africa

Myanmar Skynet Sports 1

Namibia DStv Now, SuperSport 4 Africa

New Zealand Spark Sport

Nicaragua Sky HD

Niger SuperSport 4 Africa, DStv Now

Nigeria SuperSport 4 Africa, DStv Now

Oman beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Palestinian Territory beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Panama Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur

Peru ESPN Play Sur

Puerto Rico RUSH

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Russia Okko Sport

Rwanda SuperSport 4 Africa

Saint Lucia RUSH

Sao Tome And Principe SuperSport 4 Africa

Saudi Arabia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Senegal SuperSport 4 Africa, DStv Now

Seychelles SuperSport 4 Africa, DStv Now

Sierra Leone SuperSport 4 Africa, DStv Now

Singapore 103 (HD) mio Stadium

Somalia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

South Africa SuperSport 5, DStv Now

South Sudan DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8, SuperSport 4 Africa

Sudan beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8, DStv Now

Suriname RUSH

Swaziland DStv Now, SuperSport 4 Africa

Syria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Tanzania DStv Now, SuperSport 4 Africa

Thailand True Premier Football HD 2

Timor-Leste Mola TV

Togo SuperSport 4 Africa, DStv Now

Trinidad and Tobago RUSH

Tunisia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Turkey S Sport+

Turks and Caicos Islands RUSH

U.S. Virgin Islands RUSH

Uganda SuperSport 4 Africa, DStv Now

United Arab Emirates beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

United Kingdom Clarets Player

United States NBC Sports Gold

Uruguay ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

Vietnam K +NS

Yemen beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Zambia SuperSport 4 Africa

Zimbabwe DStv Now, SuperSport 4 Africa

(*If you don’t see your country listed – You can email [email protected] and ask them whether there is a channel showing Newcastle v Burnley Live TV, or if they have their info wrong on any country/channel, please let them know via that email address)